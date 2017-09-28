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Звезда эстонского реалити-шоу разделась и показала свое сексуальное тело (ГОРЯЧЕЕ ФОТО)

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Хелен Кыпп | ФОТО: Madis Sinivee

Звезда эстонского скандального реалити-шоу Хелен Кыпп показывает свою внутреннюю и внешнюю красоту.

Хелен поделилась в Instagram горячим снимком, который подписала так: "Интроны - участки ДНК, копии которых удаляются из первичного транскрипта и отсутствуют в зрелой РНК. После транскрипции последовательности нуклеотидов, соответствующие интронам, вырезаются из незрелой мРНК (пре-мРНК) в процессе сплайсинга. Интроны характерны для генов эукариот. Интроны также найдены в генах, кодирующих рибосомальные РНК (рРНК), транспортные РНК (тРНК) и некоторые белки прокариот, эти интроны вырезаются на уровне РНК за счёт автосплайсинга. Число и длина интронов очень различны в разных видах и среди разных генов одного организма..."

Похоже, девушка злоупотребляет чтением Википедии.

Стали немного умнее? А теперь смотрите горячее фото.

Хелен Кэпп / ФОТО: Joanna Jõhvikas

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