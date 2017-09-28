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Скорее смотри! Кадр улыбающейся президента Керсти Кальюлайд взорвал соцсети (фото внутри)

Рот до ушей, хоть завязочки пришей!

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Керсти Кальюлайд | ФОТО: facebook

Обычно глава Эстонии Керсти Кальюлайд выступает перед людьми и появляется на публике с довольно серьезным и деловым выражением лица. Но сегодня выяснилось, что даме ничто человеческое не чуждо, и она умеет искренне улыбаться.

Соцсети уже делятся этим снимком! Поделись этой новостью и ты, воспользуйся кнопкой "Поделиться".

Керсти Кальюлайд / Частный архив автора

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