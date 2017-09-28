Скорее смотри! Кадр улыбающейся президента Керсти Кальюлайд взорвал соцсети (фото внутри)
Рот до ушей, хоть завязочки пришей!
28 сентября 2017 г., 18:52
Обычно глава Эстонии Керсти Кальюлайд выступает перед людьми и появляется на публике с довольно серьезным и деловым выражением лица. Но сегодня выяснилось, что даме ничто человеческое не чуждо, и она умеет искренне улыбаться.
Соцсети уже делятся этим снимком! Поделись этой новостью и ты, воспользуйся кнопкой "Поделиться".
Керсти Кальюлайд / Частный архив автора