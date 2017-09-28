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Виктория Ладынская стала нянечкой в детском саду: удалось ли политику справиться с «традиционным заседанием на горшках»?

Забавное видео!

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ФОТО: Скриншот видео youtube.com

Кандидаты в депутаты участвуют в эксперименте – политики делают работу, которой ежедневно заняты их избиратели. В рамках эксперимента депутат Рийгикогу от IRL Виктория Ладынская сменила соблазнительное платье на фартук нянечки в столичном детском саду. Ее подопечным по полтора года, говорят они пока мало, но свою позицию обозначают четко, сообщает телеканал ETV+.

Творящееся вокруг слишком напоминает заседание Рийгикогу - карапузам принесли манную кашу, как депутатам - законопроект. Кто-то голосует за и наворачивает за обе щеки, а кто-то выдвигает новоиспеченной нянечке вотум недоверия.

Смотрите видео!

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