Виктория Ладынская стала нянечкой в детском саду: удалось ли политику справиться с «традиционным заседанием на горшках»?
Забавное видео!
28 сентября 2017 г., 19:24
Кандидаты в депутаты участвуют в эксперименте – политики делают работу, которой ежедневно заняты их избиратели. В рамках эксперимента депутат Рийгикогу от IRL Виктория Ладынская сменила соблазнительное платье на фартук нянечки в столичном детском саду. Ее подопечным по полтора года, говорят они пока мало, но свою позицию обозначают четко, сообщает телеканал ETV+.
Творящееся вокруг слишком напоминает заседание Рийгикогу - карапузам принесли манную кашу, как депутатам - законопроект. Кто-то голосует за и наворачивает за обе щеки, а кто-то выдвигает новоиспеченной нянечке вотум недоверия.
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