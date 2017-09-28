Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю

«Об этом свидетельствуют данные космического аппарата ACE, находящегося на линии Солнце — Земля в точке гравитационного равновесия L1», — заявили в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН, пишет Ridus.ru.

Отмечается, что Земля оказалась в потоке быстрого солнечного ветра в среду, 27 сентября, около 9:00, когда скорость окружающей плазмы увеличилась с 300—350 км/с примерно до 500 км/с.

После первого соприкосновения с солнечным потоком магнитное поле Земли, по данным специалистов, перешло в возмущенное состояние и находилось в нем до конца дня.

А около полуночи скорость солнечного ветра, который обдувает нашу планету, увеличилась до 650—700 км/с. Сейчас, как отмечают сотрудники института, скорость находится на этом же уровне, который превышает среднее значение почти вдвое.

«Судя по всему, в настоящий момент наша планета проходит наиболее скоростную часть потока и испытывает наибольшее воздействие», — цитирует ТАСС сообщение института.

Земля, по прогнозам ученых, будет находиться внутри солнечного потока еще около суток. Магнитное поле планеты, считают специалисты, должно полностью успокоиться к середине пятницы, 29 сентября.

Ранее в сентябре, как сообщал «Ридус», уже была зафиксирована еще одна мощнейшая магнитная буря четвертого уровня.