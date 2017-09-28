Фото: Алену Водонаеву поздравляют с рождением ребенка

Алена Водонаева опубликовала трогательный снимок с малышом, которого она держит на руках. Звезда заботливо прижимает младенца к груди. При этом телеведущая выбрала странный образ для съемки, надев на глаз повязку, чем предоставила поклонникам широкое поле для обсуждения, пишут Dni.ru.

"Ничего не утаить от некоторых моих проницательных подписчиков. Всегда все знают и видят лучше других! И беременность-то мою на раз-два раскусили! Родила вот! Можете поздравлять", – заявила Алена на своей странице в Instagram. Таким образом знаменитость отреагировала на слухи о своем интересном положении, появившиеся среди ее фолловеров.

Ничего не утаить от некоторых моих проницательных подписчиков. Всегда всё знают и видят лучше других! И беременность-то мою на раз-два раскусили! Родила вот! Можете поздравлять. Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Сен 28 2017 в 12:14 PDT

Поклонники тут же принялись поздравлять звезду с прибавлением в семействе. "Растите здоровенькими, счастливыми, красивыми на радость родителям", "Если это действительно так, то самые лучшие поздравления", "Поздравляю! Малышка – чудо", – написали они.

Но большинство подписчиков раскусили Водонаеву и оценили ее сарказм. "Ну вы сами вдумайтесь, малышу на фото – месяцев шесть", "Крутяк! Я тоже хочу за один день всю эту лобудень проскочить. Уснула – без пупка, проснулась – дите само родилось и выросло) Красота!", "Везет, ни токсикоза, ни болей в спине, ни одежды для беременных", – прокомментировали снимок фолловеры.

Вместе с тем многие осудили звезду за огромные ногти. "Когтями чужое дитя, главное, не зацепи, одноглазая", "Ногти бы постричь. Баба Яга украла младенца", "Как с такими ногтями можно обращаться с ребенком?" – возмущены подписчики.