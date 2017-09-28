Впервые в Эстонии Элджей и его команда будет шуметь с эксклюзивным концертом в рамках «SayonaraTour’17»!

Элджей - автор таких бэнгеров как «Розовое вино», "Рваные джинсы" и "Дисконнект" прошёл немалый путь от первых лайков до миллионов на YouTube. Ныне, молодой и харизматичный убийца битов не только приковывает внимание сотен тысяч подписчиков , но и пожирает плоды своего успеха в виде масштабных туров по разным странам. Независимый представитель российской рэп-сцены уже давно сделал широкий шаг за пределы андеграунда. Неоновый грув, эндорфиновые импульсы, облачная мелодичность: треклист SAYONARATOUR’17 — собран скрупулёзно, неизменно следуя основному вектору формирующегося стиля.

Поэтому одеваем рваные джинсы и приходим отрываться под уникальное авторское видение в тандеме с электронным звуком на гребне актуальности

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Открытие дверей в 18:00.