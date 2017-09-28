Бомба! Супермодель Джиджи Хадид поразила слишком откровенным образом

Scanpix/SIPA

На мероприятии Хадид появилась в белом платье от Brandon Maxwell с глубоким декольте и высоким разрезом, пишет Сегодня.

Scanpix/SIPA

Свой сексуальный образ модель дополнила драгоценными украшениями и серебристыми лодочками, а волосы собрала в высокий пучок.