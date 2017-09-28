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Бомба! Супермодель Джиджи Хадид поразила слишком откровенным образом

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ФОТО: Haedrich - Le Floch/SIPA/Haedrich - Le Floch/SIPA

Американская супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала смелый образ. Для вечеринки ювелирного бренда Messika, прошедшей в рамках Недели моды в Париже, 22-летняя красотка выбрала откровенный наряд.

Scanpix/SIPA

На мероприятии Хадид появилась в белом платье от Brandon Maxwell с глубоким декольте и высоким разрезом, пишет Сегодня.

Scanpix/SIPA

Свой сексуальный образ модель дополнила драгоценными украшениями и серебристыми лодочками, а волосы собрала в высокий пучок.

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