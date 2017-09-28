Бомба! Супермодель Джиджи Хадид поразила слишком откровенным образом
28 сентября 2017 г., 17:32
Американская супермодель Джиджи Хадид продемонстрировала смелый образ. Для вечеринки ювелирного бренда Messika, прошедшей в рамках Недели моды в Париже, 22-летняя красотка выбрала откровенный наряд.
Scanpix/SIPA
На мероприятии Хадид появилась в белом платье от Brandon Maxwell с глубоким декольте и высоким разрезом, пишет Сегодня.
Scanpix/SIPA
Свой сексуальный образ модель дополнила драгоценными украшениями и серебристыми лодочками, а волосы собрала в высокий пучок.