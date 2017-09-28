Шесть предсказаний Нострадамуса, которые сбываются прямо на ваших глазах

Более четырех с половиной веков назад была опубликована легендарная книга «Пророчества Мишеля Нострадамуса» французского врача, бакалавра и доктора наук Мишеля де Нотрдама (1503–1564), рассказывает NTD.tv.
Это были его первые предсказания. Они были написаны в форме зашифрованных катренов — четверостиший, которые группировались в центурии (то есть века).
Центурии — это воображаемое путешествие во времени по странам и континентам. В зашифрованных посланиях чувствуется тяжеловесный стиль врача, который привык писать свои рецепты на латыни.
В письме королю Нострадамус объяснял, что туманный слог он выбрал сознательно, ибо прямое изображение будущего может произвести на неподготовленного читателя чрезмерно сильное впечатление.
Для расшифровки катренов необходимы специальные познания в астрологии, средневековых аллегориях и мифологии. В провидениях появляются подводные лодки, танки, понтонные мосты, летательные аппараты, похожие на самолеты и ракеты, а также оружие страшной разрушительной силы, напоминающее атомное, от которого человек покрывается карбункулами, похожими на язвы от радиоактивного поражения…
Вечными спутниками цивилизации, как предвидел Нострадамус, станут гибнущие монархии, кровопролитные революции, беспощадные войны. Новые режимы будут надевать на себя маску демократии, но будут еще более жестоки, чем побежденные…
Всего Нострадамус издал 10 центурий (942 катрена), а также публиковал ежегодные альманахи и ряд пророческих произведений. Многие его пророчества трактуются до сих пор.
В письме королю Нострадамус объяснял, что туманный слог он выбрал сознательно, ибо прямое изображение будущего может произвести на неподготовленного читателя чрезмерно сильное впечатление.
Вечными спутниками цивилизации, как предвидел Нострадамус, станут гибнущие монархии, кровопролитные революции, беспощадные войны. Новые режимы будут надевать на себя маску демократии, но будут еще более жестоки, чем побежденные…
Всего Нострадамус издал 10 центурий (942 катрена), а также публиковал ежегодные альманахи и ряд пророческих произведений. Многие его пророчества трактуются до сих пор.
Предлагаем вашему вниманию пророчества Нострадамуса, которые сбылись или сбываются у нас на глазах:
1. Землетрясения
Землетрясения Нострадамус связывает с Нептуном, который сотрясает Землю. Он пишет в одном из своих катренов о событиях, которые по его пророчествам должны были произойти в 2017 году, так:
Полночный Нептун сокроет Венеру,
Что повлечет за собой страшные бедствия —
За тремя морями в южной стране разверзнется земля,
И будет сильное бедствие.
Как видно из последних новостей, землетрясения потрясают всю нашу планету — особенно «южные страны». Чили, Мексика, Япония, Индонезия и многие другие государства уже пострадали от разрушительной стихии. Что же будет дальше?..
К середине XXI века Нострадамус пророчит страшные геологические катаклизмы. Он предрекает образование большого озера с соленой водой на месте Африки. Пророк пишет об этом периоде так:
Возникнут новые земли, море будет кипеть.
Ничего не напоминает? Да-да, толкователи говорят, что Нострадамус явно говорил о климатических изменениях и грядущем глобальном потеплении.
2. Наводнения
Французский пророк также предсказывал рекордные наводнения, тайфуны и цунами по всей планете — в Китае, Японии, России и даже Австралии.
Недавние ураганы уже опустошили множество островов и прибрежных городов. К сожалению, есть основания опасаться, что до конца года случатся новые катаклизмы.
3. Солнечная радиация
Согласно классическому толкованию, Нострадамус предупреждал о неких «вспышках на Солнце», которые должны привести к страшным болезням и смертям. Многие полагают, что провидец описывал лучевую болезнь, вызываемую радиацией.
Между тем, в последние годы на Солнце все чаще замечают выбросы плазмы, которые оказывают воздействие и на катаклизмы, случающиеся на Земле. Можно вспомнить, как 14 лет назад взрывное выделение энергии на Солнце было в 30 раз больше диаметра планеты Земля. При этом длина вспышки тогда достигла 350 тысяч км.
4. Третья мировая война и терроризм
Нострадамус говорил о Третьей мировой войне, в которую будут втянуты все крупнейшие государства. Закончиться противостояние между странами должно через несколько лет. Во время военных действий будет применено новое химическое оружие.
Радиация, природные катаклизмы или применение химического оружия в результате Третьей мировой войны, спровоцированной восточными странами, приведут к волнам миграции.
В конце второго (то есть текущего!) десятилетия XXI века Нострадамус предсказывает так называемые «горячие войны», которые будут связаны с глобальным потеплением и сокращением ресурсов. Но самой большой угрозой для всего мира по-прежнему будет оставаться терроризм.
Пожалуй, здесь комментарии излишни. Терроризмом последние годы охвачен практически весь мир, а недавний «обмен мнениями» между Трампом и Ким Чен Ыном оставляет все меньше надежд на то, что Третьей мировой удастся избежать…
5. Извержение Везувия
На начало нашего века Нострадамус также предрекал усиление вулканической деятельности, предупреждая одновременно об опасности, которая будет грозить людям в связи с этими событиями. Специалисты считают, что речь идет о конце 2018 или начале 2019 года.
Нострадамус пишет:
«Проснется девятнадцать клокочущих жерл,
Котел для которых разжигает сам Дьявол».
В связи с эти Нострадамус предлагает людям спасаться бегством, покидая леса и горы. А далее он пишет, что море будет кишеть трупами, потому как в море будут смыты семь больших городов.
6. Новые болезни
Еще недавно казалось, что болезней на земле становится все меньше. Но вспышки Эболы, Коксаки, атипичного гриппа и т. п. заставляют усомниться в столь оптимистичных прогнозах.
Нострадамус предрекал появление новых заболеваний, которые могут охватить весь мир. По его словам, лекарство будут долго искать, и миллионы жизней унесет за собой страшная хворь.
Неизлечимые болезни станут следствием использования бактериологического и химического оружия.
Также пророк писал о вспышке серьезного вируса, который захватит почти всю планету. Источником вируса будут страны Востока.
А ведь большинство вирусов приходит к нам именно из Азии (Китай, Гонконг, Турция).
А вы верите в предсказания Нострадамуса? Расскажите нам в комментариях!