Шесть предсказаний Нострадамуса, которые сбываются прямо на ваших глазах

Это были его первые предсказания. Они были написаны в форме зашифрованных катренов — четверостиший, которые группировались в центурии (то есть века).

Центурии — это воображаемое путешествие во времени по странам и континентам. В зашифрованных посланиях чувствуется тяжеловесный стиль врача, который привык писать свои рецепты на латыни.

В письме королю Нострадамус объяснял, что туманный слог он выбрал сознательно, ибо прямое изображение будущего может произвести на неподготовленного читателя чрезмерно сильное впечатление.

Для расшифровки катренов необходимы специальные познания в астрологии, средневековых аллегориях и мифологии. В провидениях появляются подводные лодки, танки, понтонные мосты, летательные аппараты, похожие на самолеты и ракеты, а также оружие страшной разрушительной силы, напоминающее атомное, от которого человек покрывается карбункулами, похожими на язвы от радиоактивного поражения…

Вечными спутниками цивилизации, как предвидел Нострадамус, станут гибнущие монархии, кровопролитные революции, беспощадные войны. Новые режимы будут надевать на себя маску демократии, но будут еще более жестоки, чем побежденные…

Всего Нострадамус издал 10 центурий (942 катрена), а также публиковал ежегодные альманахи и ряд пророческих произведений. Многие его пророчества трактуются до сих пор.

В письме королю Нострадамус объяснял, что туманный слог он выбрал сознательно, ибо прямое изображение будущего может произвести на неподготовленного читателя чрезмерно сильное впечатление.

Вечными спутниками цивилизации, как предвидел Нострадамус, станут гибнущие монархии, кровопролитные революции, беспощадные войны. Новые режимы будут надевать на себя маску демократии, но будут еще более жестоки, чем побежденные…

Всего Нострадамус издал 10 центурий (942 катрена), а также публиковал ежегодные альманахи и ряд пророческих произведений. Многие его пророчества трактуются до сих пор.

Предлагаем вашему вниманию пророчества Нострадамуса, которые сбылись или сбываются у нас на глазах:

1. Землетрясения

Землетрясения Нострадамус связывает с Нептуном, который сотрясает Землю. Он пишет в одном из своих катренов о событиях, которые по его пророчествам должны были произойти в 2017 году, так:

Полночный Нептун сокроет Венеру,

Что повлечет за собой страшные бедствия —

За тремя морями в южной стране разверзнется земля,

И будет сильное бедствие.

Как видно из последних новостей, землетрясения потрясают всю нашу планету — особенно «южные страны». Чили, Мексика, Япония, Индонезия и многие другие государства уже пострадали от разрушительной стихии. Что же будет дальше?..

К середине XXI века Нострадамус пророчит страшные геологические катаклизмы. Он предрекает образование большого озера с соленой водой на месте Африки. Пророк пишет об этом периоде так:

Возникнут новые земли, море будет кипеть.

Ничего не напоминает? Да-да, толкователи говорят, что Нострадамус явно говорил о климатических изменениях и грядущем глобальном потеплении.

2. Наводнения

Французский пророк также предсказывал рекордные наводнения, тайфуны и цунами по всей планете — в Китае, Японии, России и даже Австралии.

Недавние ураганы уже опустошили множество островов и прибрежных городов. К сожалению, есть основания опасаться, что до конца года случатся новые катаклизмы.