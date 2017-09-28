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Двухлетняя девочка украла еду у принца Гарри

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Принц Гарри | ФОТО: Scanpix

Принца Гарри обворовали прямо во время баскетбольного матча в Торонто. Двухлетняя девочка ела попкорн его высочества.


Во время финала турнира "Игр непобежденных" – международного спортивного состязания для военных-инвалидов, когда член королевской семьи отвлекся на разговор со своим соседом, двухлетняя малышка запустила руку в его ведро с попкорном. Ее зовут Эмили, она пришла на игру Англии и Дании вместе с мамой Хейли и папой Дэйвом Хэнсоном, призером Паралимпийских игр, сообщает Dni.ru со ссылкой на Mirror.

Принц Гарри какое-то время не замечал, как девочка ест его попкорн, а когда все же увидел воришку, инстинктивно начал спасть свою еду. Однако потом он решил поделиться своим лакомством и начал играть с ребенком. Вместе с девочкой они гримасничали и смеялись, забыв о происходящем на поле.

Смотрите видео ниже!

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