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Из-за жалобы на плагиат YouTube удалил клип на песню Егора Крида

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Егор Крид | ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik/Scanpix

После поступившей жалобы от битмейкера Алексея Вдовченко на нарушение авторских прав с видеохостинга YouTube был удален клип на песню Егора Крида «Папина дочка».

Оказалось, что Вдовченко подал жалобу во все сервисы, где была использована эта композиция, пишет Ridus.ru.

Кроме того, битмейкер подал в суд на лейбл Black Star, сотрудничающий с Егором Кридом. Суть претензии Вдовченко заключается в том, что в песне «Папина дочка» использован его трек Remembering Kate, записанный еще в 2013 году.

За нарушение авторских прав истец потребовал от Black Star четыре миллиона рублей, сообщает ФАН.

Клип на песню «Папина дочка» был выпущен весной 2016 года и собрал в итоге около 45 миллионов просмотров.

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