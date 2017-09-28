Полуголая Памела Андерсон показала, как скорбит по Хью Хефнеру (видео)

Смерть основателя империи Playboy Хью Хефнера стала личной трагедией для знаменитой модели, актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон. Звезда "Спасателей Малибу" не только появлялась на обложке издания рекордные 14 раз, но и имела близкие дружеские отношения с медиамагнатом, пишет Life.

Узнав о скорбной вести, Памела Андресон не смогла сдержать эмоций. Сперва она опубликовала в соцсетях совместную фотографию с Хью Хефнером, а затем записала ну очень странное видео и выложила его в "Инстаграм". На записи бывшая модель позирует в нижнем белье, принимая наиболее эффектные позы, и при этом заливается слезами, размазывая по лицу подтёки туши.