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Полуголая Памела Андерсон показала, как скорбит по Хью Хефнеру (видео)

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Памела Андерсон. | ФОТО: Bruno Bebert/AP

Секс-символ 90-х не смогла сдержать слез, узнав о кончине пожилого медиамагната. И, видимо, не успела приодеться, кинувшись снимать видео для Instagram.

Смерть основателя империи Playboy Хью Хефнера стала личной трагедией для знаменитой модели, актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон. Звезда "Спасателей Малибу" не только появлялась на обложке издания рекордные 14 раз, но и имела близкие дружеские отношения с медиамагнатом, пишет Life.

Узнав о скорбной вести, Памела Андресон не смогла сдержать эмоций. Сперва она опубликовала в соцсетях совместную фотографию с Хью Хефнером, а затем записала ну очень странное видео и выложила его в "Инстаграм". На записи бывшая модель позирует в нижнем белье, принимая наиболее эффектные позы, и при этом заливается слезами, размазывая по лицу подтёки туши.

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