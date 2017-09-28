Четыре самых добрых знака Зодиака! Как же приятно, что я среди них!

Она присуща каждому человеку, просто в большей или меньшей степени. Астрологи утверждают, что все знаки обладают добротой, но четыре из них выделяются на общем фоне. По мнению астрологов это прекрасные люди, которые становятся самыми лучшими друзьями.

Близнецы

Доброта представителей этого знака сразу бросается в глаза. Они очень харизматичны и умеют расположить к себе абсолютно любого человека. Кроме того, они способны создать комфортную обстановку для общения.

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В разговоре Близнецы могут дать тебе почувствовать себя самым важным человеком в мире. Это качество вместе с подлинной добротой делает их самым располагающим к себе астрологическим знаком. Они не склонны к сплетням и всегда очень доброжелательны, даже к тем, кто их обидел, пишет Так Просто.

Рак

Конечно же, чуткие Раки не могли не попасть в этот список. Доброта — буквально второе имя этого астрологического знака. Их врожденная чувствительность помогает им разбираться в людях и в том, что они ощущают. Никто другой не сумеет так хорошо тебя понять и искренне поддержать, как Раки.

Panther Media/Scanpix

Представители этого знака очень преданные и верные друзья и при необходимости будут горой стоять за близкого человека. Ты вряд ли когда-нибудь нарвешься на грубость или подлость с их стороны.

Лев

Львы, как и полагается настоящим царям, очень справедливы и добросердечны. Рядом с ними ты всегда будешь ощущать умиротворение и комфорт. Они абсолютно незлопамятны и умеют прощать. В конфликтных ситуациях способны идти на компромисс первыми, хотя и очень горды по своей натуре. Это и делает их очень притягательными и добрыми в глазах других.

Panther Media/Scanpix

Львы очень обаятельны и умеют налаживать отношения. В дружбе проявляют себя хорошо, могут постоять за близкого человека. Они очень оптимистичны и обычно заряжают окружающих людей положительными эмоциями и верой только в самое лучшее.

Рыбы

Для представителей этого знака зодиака очень важно наладить прочную связь с человеком. Они способны спокойно выслушать собеседника о всех его проблемах, и не только посочувствовать, но и дать полезный совет от чистого сердца. Рыбы очень сопереживают и всегда готовы отбросить личные дела, если у близкого человека случится беда.

Panther Media/Scanpix

Это самый дружелюбный астрологический знак. Рыбы не только очень чуткие, но и внимательные и бескорыстные. Они никогда не ждут награды за свои добрые дела.

Не стоит расстраиваться, если ты не попал в этот список. Все мы обладаем как положительными, так и отрицательными чертами характера независимо от знака зодиака. Помимо доброты, есть еще уйма других положительных черт характера. Да и мнение астрологов уж очень субъективное.

А ты согласен с этим рейтингом? Расскажи нам в комментариях, какой знак Зодиака ты считаешь самым дружелюбным и добрым.