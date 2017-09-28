Мать подарила дочери странный подарок, но прежде чем обижаться, надо было его как следует рассмотреть (ФОТО)

Он очень похож на секс-игрушку, но на самом деле это нечто совсем другое, пишет Makataka.ru.

Посмотрите на этот любопытный подарок матери ее 18-летней дочери.

На семейных праздниках часто происходят всякие эпичные моменты. Сегодня мы расскажем вам, что произошло с Шелби, когда она захотела удивить свою 18-летнюю дочь. Она молодая, современная мать и любит пошутить, поэтому, не колеблясь, подарила дочери этот своеобразный подарок перед почти 30 родственниками. Ее дочь потеряла дар речи.

На первый взгляд это выглядит как фаллоимитатор, но дело в том, что подарок вовсе не является секс-игрушкой. “Мне потребовалось много времени, чтобы осознать случившееся. Я знала, что это такое, но я не хотел говорить об этом перед всей семьей. Я начала смеяться, но на самом дела готова была расплакаться, — говорит Кэрри, которая пострадала от шутки своей матери.

Когда подарок открыли перед всеми присутствующими, многие критически взглянули на Шелби. "Как мать могла такое подарить?" - сказали они. Женщина начала защищаться и сказала, что ее дочь держит подарок вверх ногами. Когда Шелби перевернула подарок, все рассмеялись.