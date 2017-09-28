Располневшая Рианна всё равно сексуальна! Приятного просмотра жарких свежих фотографий певицы (ГАЛЕРЕЯ)

Недавно звезда снова засветилась на одной из светских тусовок. Красотка, как всегда, не упустила возможности похвастаться своими формами. А еще Рианна доказала, что в отличие от тебя, она умеет набирать массу, пишет Mport.ua.

Рианна / ФОТО: Jimmy Olsen/MPI/Capital Pictures/JOL/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Одному аллаху известно, на каких пельмешках сидела звезда. Но если она будет продолжать в том же духе, то она ̶т̶о̶ч̶н̶о̶ ̶н̶е̶ ̶в̶л̶е̶з̶е̶т̶ ̶н̶и̶ ̶в̶ ̶о̶д̶н̶и̶ ̶ш̶т̶а̶н̶ы̶ сможет принимать участие в соревнованиях бодибилдеров или сумоистов.

А ведь когда-то Рианна была совсем другой, стройной. Не то, чтобы сейчас она выглядела хуже. Но явно найдутся товарищи, которые заскучают по ее былой фигуре.