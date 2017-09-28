Пост этого учителя мигом разлетелся по Сети! Невинный опыт с ломтиком хлеба наводит на мысль...

Всё остальное сделает за тебя матушка-наука. Так и подумала учительница из Северной Каролины, и организовала для своих учеников потрясный эксперимент, который вмиг разлетелся по социальным сетям, пишет Так Просто.

Проект воодушевленной учительницы — самый простой и увлекательный способ рассказать детям о важности личной гигиены. Так, использовав всего три ломтика хлеба, женщине удалось наглядно рассказать первоклассникам, почему так важно мыть руки перед едой.

Так Просто

Хлеб в первом пакете — это контрольный образец. Во второй пакет преподаватель поместила ломоть хлеба мытыми руками. Ну а третий — это кусок хлеба, который перетрогали все малыши в классе немытыми руками. Спустя всего неделю дети смогли на собственном опыте убедиться, что гигиена — это хорошо.