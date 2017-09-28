Смотри и ты! Фанаты пришли в восторг от совместного видео «Би-2» и Oxxxymiron

На YouTube-канале известного рэппера Оксимирона вышел новый трэк совместно с отечественной рок-группой «Би-2», пишет Ridus.ru.

Песня «Пора возвращаться домой» войдёт в новый альбом «Би-2», релиз которого состоится 29 сентября и будет называться «Горизонт событий».

До выхода трэка многие спорили, кому из музыкантов более выгодно выпускать совместную композицию, а скептические настроения относительно качества данной песни присутствовали вплоть до её релиза. Казалось бы, «Би-2» и Оксимирон — вещи несочетаемые, но фанаты и тех и других восторженно встретили новую песню. Многие даже подметили, что услышали в данном трэке того самого Мирона образца 2009 года.