Горячо: похудевшая Настя Каменских в бикини впечатлила изменениями в фигуре

Певица Настя Каменских, которая регулярно занимается спортом, поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительными фото. На пляже артистка устроила фотосессию в раздельном купальнике, пишет Сегодня.
Настя продемонстрировала все достоинства своей фигуры – плоский животик, подтянутые ноги и упругие ягодицы.
Подписчики отметили, что Каменских сильно похудела. Звезда похвасталась идеальным загаром в бикини лилового цвета.
"Настя, не перебарщивай", "Я надеялась, что Настя скромнее, а она как все", "Настя ты как всегда превосходна", "Ну это уже перебор", "Красивая и похудевшая", "Не ожидала. Не стыдно такое выставлять?", "Здорово похудела. Хотя и тогда была красивой", "Похудела очень", "Грудь меньше стала", "Ого как похудела", – комментируют пользователи.