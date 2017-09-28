Горячо: похудевшая Настя Каменских в бикини впечатлила изменениями в фигуре

Настя продемонстрировала все достоинства своей фигуры – плоский животик, подтянутые ноги и упругие ягодицы.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Sep 27, 2017 at 11:27pm PDT

Подписчики отметили, что Каменских сильно похудела. Звезда похвасталась идеальным загаром в бикини лилового цвета.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Sep 27, 2017 at 11:24pm PDT

"Настя, не перебарщивай", "Я надеялась, что Настя скромнее, а она как все", "Настя ты как всегда превосходна", "Ну это уже перебор", "Красивая и похудевшая", "Не ожидала. Не стыдно такое выставлять?", "Здорово похудела. Хотя и тогда была красивой", "Похудела очень", "Грудь меньше стала", "Ого как похудела", – комментируют пользователи.