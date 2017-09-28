Вау! Безрукова преобразилась после развода (ФОТО)

Александр Васильев рассказал, как недавно виделся с Ириной Безруковой. Она приходила на съемку передачи "Модный приговор" в качестве независимого эксперта. В тот день актриса много улыбалась. "Я поинтересовался: в чем причина ее хорошего настроения? Ирина сказала: "Ну надо же как-то выживать в этой жизни, радоваться и хорошо выглядеть!" И Безрукова выглядела безупречно", – заявил Васильев.

Scanpix/Sputnik

Историк моды отметил, что Безруковой нелегко. "Тяжелый развод с мужем, потеря единственного сына. Плюс к ее персоне в последнее время повышенное внимание, которого, мне кажется, она раньше не испытывала", – перечислил модный эксперт.

Васильев рассказал о том, что общался с Ириной, когда та еще была замужем за Сергеем Безруковым, он создавал костюмы для актера в спектакле "Безумный день, или Женитьбы Фигаро". "Тогда она была примерной и любящей женой. Но мне казалось, что личность Безрукова несколько подавляла ее. Все смотрели только на ее мужа как на гения, каковым он, впрочем, и является. А она пребывала в тени. Теперь пресса взглянула на нее с другой стороны. И по-моему, после развода Ирина расцвела как женщина", – цитируют Александра Васильева "7 Дней".

Scanpix/Sputnik

По его мнению, Ирине хочется быть на виду. "Ее скорее можно назвать победительницей, чем побежденной в этой жизненной битве. Ирина не теряет своей обольстительности, выглядит действительно яркой звездой. Хотя я читал в Интернете не самые доброжелательные комментарии о ней. Кое-кто отзывается и о ее внешности, и о ее жизни не самым лестным образом. Но так называемые хейтеры бывают у всех, особенно у видных людей. Что делать? Не читать их критику!" – заключил историк моды.