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Видео: этот танец просто порвал зал! Отдельный поклон парню с бантиком!

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

С огромной долей вероятности можно констатировать, что умение смеяться – это необходимое качество для каждого человека, живущего в современном мире, который диктует порой очень жестокие и суровые законы существования.

В любом случае добрая шутка способна разрядить даже самую мрачную атмосферу, складывающуюся между людьми во время общения, пишет Okok.life.

Если, например, рассказать присутствующим какую-нибудь забавную историю или анекдот, то их лица в конечном итоге расплывутся в улыбках. Когда у человека плохое настроение, он подавлен и угнетен житейскими хлопотами и неурядицами, ему просто необходима хорошая порция юмора. После того как он вдоволь посмеется, мир будет ему казаться не таким жестоким и несправедливым, а повседневные проблемы покажутся второстепенными.

Если кто-то из ваших знакомых или близких находится в депрессивном состоянии – не проходите мимо: попытайтесь его развеселить и поднять ему настроение… Порой это так необходимо!

А сегодня поднимать настроения нам будут невероятно артистические мужчины! Молодцы ребята! Не постеснялись и выступили как надо — даже зал оценил!

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