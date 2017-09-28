Фото: русская группа из Эстонии «ПараТайн» опубликовала жуткие кадры

Горящие часы, заброшенное здание, разрисованные стены. Даже не верится, участники группы добровольно согласились на съемки нового неожиданного видео именно там.

«Съемки клипа прошли на УРА! Всем участникам СПАСИБО!!! Уже очень скоро будет нечто весьма неожиданное, но крайне важное...» - написали артисты у себя на странице в Facebook. Пока подробности съемок хранятся в секрете.