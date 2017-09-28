Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Фото: русская группа из Эстонии «ПараТайн» опубликовала жуткие кадры

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот Facebook/ПараТайн

В интернете появились кадры, которые больше напоминают испытание на шоу «Битва экстрасенсов», чем съемки клипа.

Горящие часы, заброшенное здание, разрисованные стены. Даже не верится, участники группы добровольно согласились на съемки нового неожиданного видео именно там.

«Съемки клипа прошли на УРА! Всем участникам СПАСИБО!!! Уже очень скоро будет нечто весьма неожиданное, но крайне важное...» - написали артисты у себя на странице в Facebook. Пока подробности съемок хранятся в секрете.

Наверх