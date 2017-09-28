Фото: Меланья Трамп стремительно лысеет

На тревожные мысли о том, что законодательница моды Меланья Трамп лысеет, наводят ее последние снимки для Tatler. Первую леди США фотографировали в саду Белого дома. Обычно Меланья стоит прямо, и зрителю не видна ее макушка.

Scanpix/AP

Однако на последних снимках она запечатлена наклонившей голову к камере – первая леди поливает грядки, сажает растения. И с этого ракурса отлично видно, что пробор на голове супруги Дональда Трампа поредел.

Scanpix/AP

Если проследить "эволюцию" снимков Меланьи, то можно заметить, что с годами вид ее некогда роскошных волос действительно ухудшился. Локоны славянской красотки стали тоньше. На некоторых последних фото даже видно, что первая леди пытается замаскировать лысеющую голову тем же хитрым способом, что и ее супруг – она делает косой пробор и фиксирует переднюю прядь на лбу, создавая эффект челки.

Scanpix/Sipa USA

Вместе с тем на фото трехлетней давности видно, что шевелюра Меланьи гораздо гуще. В чем причина столь резких изменений, остается только догадываться. Возможно, она теряет волосы из-за многочисленных стрессов, связанных с президентством ее супруга Дональда Трампа. Журналисты давно изводят Меланью слухами, что ее сын болен аутизмом, а брак трещит по швам.