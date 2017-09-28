Создатель Playboy Хью Хефнер оставил молодую жену без наследства

По данным US Weekly, издатель оставил свою молодую жену Кристал не у дел. Еще в 2012 году перед свадьбой Хью Хефнер потребовал, чтобы модель подписала брачный договор, по условиям которого в случае его смерти женщина не получает ни гроша.

Единственное, что сможет забрать Кристал – это украшения, одежда и некоторые личные вещи, приобретенные за пять лет брака. Но и этого 31-летней модели может хватить на несколько лет безбедной жизни, к примеру, ее обручальное кольцо с увесистым бриллиантом, оценивается в примерно 100 тысяч долларов.

Почти все деньги основателя Playboy разделят между собой его дети – трое сыновей Купер, Дэвид, Марстон и дочь Кристи Хефнер. Часть имущества, согласно завещанию, отойдет Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

Основатель культового журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер скончался 27 сентября. Ему был 91 год. Издатель умер в собственном особняке в Лос-Анджелесе. В последние минуты короля обнаженки окружали родные и близкие. Ему был 91 год.

Как писали Dni, общественность шокировало поведение вдовы Хью Хефнера. В день смерти издателя 31-летняя модель каждые два часа публиковала в Facebook новые заметки и смотрела свадебные платья. Пользователи Сети недоумевают, почему, когда Хефнер умирал в своей постели, его жена сидела в интернете и постила шутки.