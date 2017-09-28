Пора остановиться: семь признаков того, что вы едите слишком много сахара

Сахар считается одним из самых опасных веществ. Как только его уровень в крови становится слишком высоким, это может привести к диабету и другим серьезным проблемам, таким как сердечные заболевания, заболевания почек, инсульт.

Сперва стоит распознать, действительно ли у вас высокий уровень сахара. Ниже приведены семь признаков, которые помогут вам в этом.

1. Постоянное чувство голода

При высоком уровне глюкозы в крови, она не проникает в клетки. В результате тело не получает нужной энергии и просит снова покушать. Это приносит негативные последствия.

2. Хроническая усталость

Здесь так же, как с чувством голода — при высоком уровне сахара в крови, организм становится неспособным правильно хранить и перерабатывать глюкозу. Таким образом, клетки тела опять не получают необходимую им энергию. Все это приводит к тому, что человек чувствует себя постоянно уставшим.

3. Частое мочеиспускание

Если уровень сахара в крови слишком высок, почки не могут поглощать жидкость. Поэтому организм, растворяет кровь с внутриклеточной жидкостью, что приводит к частому мочеиспусканию.

4. Инфекционные болезни

Инфекции мочевых путей могут возникать как у мужчин, так и у женщин. Тем не менее, они чаще встречаются у женщин с высоким уровнем сахара. Это создает благоприятную среду для размножения дрожжей и бактерий.

5. Сухость во рту

Сухость во рту и сильное ощущение жажды - это реакции на сильное обезвоживание. Конечно, вы не можете отказаться от питья, но для этого лучше выбрать воду или чай без сахара.

6. Сухость кожи

Это может возникнуть по разным причинам. Это может быть мочеиспускание, которое обезвоживает организм так, что кожа начинает терять влагу. Кроме того, поврежденные нервы могут нарушить нормальное функционирование потовых желез и повлиять на баланс веществ эпидермиса.

7. Проблемы с концентрацией

Высокий уровень сахара препятствует проникновению глюкозы в клетки головного мозга. Поскольку у мозга также возникает недостаток энергии, человек с трудом принимает быстрые решения и вообще туго думает.

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