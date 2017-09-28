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Смотри, к чему тебе надо стремиться: назван самый привлекательный тип мужчин по версии женщин

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Мужчина, снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Тьму веков лучшие умы планеты, не покладая нейронов, выясняют, какие мужчины сражают женщин изящным взмахом брови и укладывают к ногам мимолетным взглядом.

И вот ободряющая новость из Британии!

Приложение для знакомств Type подступило к дамам, ищущим любви в Сети, с вопросом: какой тип мужчин кажется вам самым привлекательным? И что, по-твоему, ответило большинство? Голубоглазый блондин с ямочками на попе? Мускулистый жгучий брюнет, владелец кондитерской? Брэд Питт, в конце концов? Пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

Как бы не так! 64% участниц опроса ответили, что всем прочим мужчинам предпочтут того, у кого есть… татуировки (ну хотя бы «Не забуду мать родную!» во всю грудь)!

Такие результаты сбили с толку владельцев ресурса, что уж говорить о чувствительном тебе.

Они, мол, не думали, не гадали, что современная молодежь (в этом месте потрясенные исследователи воздели руки к небу) в первую очередь обращает внимание на какие-то там низкохудожественные загогулины на теле, а не на внешность, фигуру, чувство юмора, диплом о высшем образовании, штамп в паспорте, количество нулей на банковском счете и прочие нелепые регалии.

В общем, не знаем, как ты, а мы немедленно забиваем татухами все поверхности тела, свободные от морщин и следов от прививок, и — вперед, навстречу головокружительным любовным приключениям!

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