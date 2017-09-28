ТОП-4: самые богатые шоумены Эстонии

Теэт Маргна

Теэт Маргна является не только успешным телеведущим, но и владельцем Nordon Grupp и Telecom Project OÜ, предполагаемые дивиденды Маргна от которых составляют 1,4 миллиона евро.

Теэт Маргна и Кристьян Йыекалда

Коллеге Маргна по телеплощадке Кристьяну Йыекалда вместе с супругой Марис-Яане принадлежит предприятие Holmes OÜ, которое в год приносит 366 326 евро.

Райво Е. Тамм

Райво Тамм является одним из самых востребованных актеров в Эстонии, который радует зрителей не только с экранов телевизора, но и с театральной сцены. Тамм также является владельцем компании Daysleepers OÜ, которая приносит ему 175 781 евро в год.

Тынис Нийнеметс. Scanpix

Молодому шоумену, комику и стендаперу Тынису Нийнеметсу принадлежит предприятие JaakJaak OÜ, которое приносит успешному молодому человеку 56 901 евро в год.