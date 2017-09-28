В Сети появилось свадебное фото Седоковой и известного певца

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Седокова опубликовала фотографию, которая произвела фурор среди ее многочисленных поклонников. На снимке артистка изображена в свадебном платье в объятиях известного певца, солиста группы MBAND Анатолия Цоя. "Проводила дочь в школу, теперь есть минут 35 свободных утром. Дай думаю замуж схожу! Я вас обожаюююююю " – подписала кадр Седокова.

Тем самым артистка дала понять, что публикация лишь искусный фотоколлаж. Поклонники неоднозначно отреагировали. "Это вообще таджикский свадьба )))) Фотошоп ", "Я требую девичник!!!", "Вот что значит "не потратила время зря!" ", "))))))))отличный фотошоп", "Мне кажется это фотомонтаж", "Без меня меня женили", "Подкинула дровишек. Пиар готов!!!!!!!", "У Седоковой даже фигура другая однозначно", – прокомментировали фото поклонники.