Школьница, похищенная учителем: ни капли не жалею о том, что произошло

15-летняя Элизабет Томас была якобы похищена учителем из своего дома в Теннесси в марте. Полиция с помощью волонтёров организовала масштабные поиски несовершеннолетней. Следователи получили боле 1,5 тыс. наводок, где может находиться девочка, и в конечном итоге её нашли через полтора месяца в Северной Каролине, сообщает Лайф со ссылкой на New York Post.

Перед таинственным исчезновением Элизабет и 50-летнего преподавателя Тэда Камминса застукали за поцелуями. Впрочем, парочка отрицала произошедшее, и с мужчины были сняты все обвинения. Но после похищения в компьютере девочки нашли переписку с учителем романтического характера.

Сейчас Элизабет на домашнем обучении и подрабатывает няней. По её словам, она не может жаловаться на произошедшее, так как для неё это был жизненный опыт.

"Я ни капли не жалею о произошедшем, но и не говорю, что это правильно. Не важно, что мы делаем, важно то, как мы через это проходим", - рассказала девушка.

Тэд считает себя невиновным в случившемся. В частности, ему предъявили обвинение в перевозке несовершеннолетней через границу с намерением совершить незаконный половой акт.