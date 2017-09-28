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Школьница, похищенная учителем: ни капли не жалею о том, что произошло

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ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Ранее девочку и 50-летнего учителя застукали за поцелуями, но им удалось убедить всех, что это ложь.

15-летняя Элизабет Томас была якобы похищена учителем из своего дома в Теннесси в марте. Полиция с помощью волонтёров организовала масштабные поиски несовершеннолетней. Следователи получили боле 1,5 тыс. наводок, где может находиться девочка, и в конечном итоге её нашли через полтора месяца в Северной Каролине, сообщает Лайф со ссылкой на New York Post.

Перед таинственным исчезновением Элизабет и 50-летнего преподавателя Тэда Камминса застукали за поцелуями. Впрочем, парочка отрицала произошедшее, и с мужчины были сняты все обвинения. Но после похищения в компьютере девочки нашли переписку с учителем романтического характера.

Сейчас Элизабет на домашнем обучении и подрабатывает няней. По её словам, она не может жаловаться на произошедшее, так как для неё это был жизненный опыт.

"Я ни капли не жалею о произошедшем, но и не говорю, что это правильно. Не важно, что мы делаем, важно то, как мы через это проходим", - рассказала девушка.

Тэд считает себя невиновным в случившемся. В частности, ему предъявили обвинение в перевозке несовершеннолетней через границу с намерением совершить незаконный половой акт.

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