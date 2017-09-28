Пивоварня ищет человека, который будет пить пиво по пятницам за деньги

Британская пивоваренная компания Meantime Brewing Company объявила об открытии вакансии дегустатора пива в течение неполного рабочего дня. По данным газеты Metro, они ищут специалиста, который будет пробовать различные новые сорта пива и давать обратную связь. Отчёты о полученных вкусовых впечатлениях должны быть максимально полными, чтобы компания могла максимально угодить потенциальным потребителям.

Счастливчик, которого возьмут на эту должность, будет обязан являться на пивоварню в Гринвиче в пятницу утром. Там он будет пробовать пиво и обсуждать его вкусовые качества с экспертами. Работодатели пишут, что предлагают конкурентоспособную зарплату и "пивные ништяки". Рабочий день, кстати, длится три часа, и это, пожалуй, единственный случай, когда хочется задержаться в пятницу на работе подольше.

Чтобы иметь шансы получить эту должность, соискатель должен действительно хорошо разбираться в разнообразных сортах пива, знать модные тенденции и иметь за плечами большой опыт пития этого напитка. "Фанатов "Будвайзера" просим не беспокоить", — пишут в этой вакансии. В качестве испытательного задания желающие должны в 30 словах или видеоролике объяснить, почему именно они должны получить эту должность, передает Life.