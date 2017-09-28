Фото: беременная Юлия Ковальчук показала большой живот

Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков украсили обложку нового номера российской версии журнала ОК! Популярные исполнители приняли участие в фотосъемке для материала, обложку свежего номера Ковальчук опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На фотографии Юлия позирует, демонстрируя большой живот. "Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо, и я уверена, что вы поймете почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время" – написала Ковальчук.