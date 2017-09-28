Шурыгина и Басков поженятся в необычный день

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Малахов объявил о том, что темой нового выпуска его ток-шоу "Прямой эфир" станут "натуральные блондины" Николай Басков и Виктория Лопырева. "Мировой эксклюзив : первое официальное интервью @nikolaibaskov и @lopyrevavika о предстоящей свадьбе 5 октября только в #прямойэфир в 18.00 по Москве в четверг! Все подробности!" – объявил Малахов в подписи к короткому видеоанонсу.

Некоторые подписчики Андрея немедленно отметили, что в этот же день, 5 октября, должна состояться свадьба и другой скандально известной знаменитости – дважды изнасилованной 18-летней Дианы Шурыгиной, которая собралась замуж за сотрудника Первого канала, оператора Андрея Шлягина, передают Dni.

Интересно, что бракосочетания Шурыгиной и Баскова пройдут в не обычный для регистраций день. 5 октября будет четверг, а не суббота или воскресенье, когда обычно женятся влюбленные пары. Впрочем, пользователи Сети с сомнением относятся к свадьбам что Николая, что Дианы, полагая, что знаменитости попросту хотят "пропиариться".