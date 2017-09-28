Умер основатель Playboy: вспомним самые горячие обложки журнала с эстонскими знаменитостями (галерея)

В декабре 1953 года вышел первый выпуск основанного Хефнером журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70 тысяч экземпляров. Хью Хефнер сомневался в успешности журнала и даже решил не ставить на него номер. Однако только за первую неделю было продано три четверти тиража.

За годы существования журнала для издания позировали такие известные актрисы и модели, как Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Анна Николь Смит, Дженни Маккарти, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун.

Журнал издается более чем в 30 странах, долгое время он издавался и в Эстонии. Для обложки журнала тогда успели сняться такие эстонские знаменитости, как Лийс Ласс, Карола Мадис, Кайрит Тухканен, Анну Саагим, а также Кадри Ряммелд вместе с Марикой Ваарик. Сейчас журнал в Эстонии уже не выпускается, но какие горячие воспоминания остались.