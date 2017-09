Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер

Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После армии Хефнер окончил психологический факультет Университета Иллинойса в Урбане-Шампэйн. Идея издавать журнал для мужчин появилась у него еще в студенческие годы, тогда же он увлекся издательским делом. Хефнер подрабатывал редактором журнала Shaft, рисовал карикатуры для журналов. Позже работал в рекламном отделе журнала Esquire, откуда уволился из-за отказа в повышении зарплаты, пишет Newsru.com.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск основанного Хефнером журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70 тысяч экземпляров. Хью Хефнер сомневался в успешности журнала и даже решил не ставить на него номер. Однако только за первую неделю было продано три четверти тиража.

За годы существования журнала для издания позировали такие известные актрисы и модели, как Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Анна Николь Смит, Дженни Маккарти, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун.

В журнале публиковались произведения Джона Апдайка, Курта Воннегута и Тома Клэнси, среди интервьюируемых были Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс.

В ноябре 1972 года было продано рекордное число экземпляров Playboy - более 7 миллионов. В настоящее время этот показатель составляет около 700 тысяч. Большую долю выручки Playboy получает от продажи и лицензирования своей брендовой продукции - нижнего белья, духов, ювелирных украшений и средств по уходу за телом.

Журнал издается более чем в 30 странах, в том числе в России. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4