Звезда «Физрука» сыграл перед смертью свою главную роль

Близкий друг артиста Максим старается помочь семье парня справиться с трагедией. "От его родителей я узнал о том, что произошло сегодня ночью. Им, конечно, сейчас очень тяжело, но они держатся", – говорит молодой человек.

Максим не может поверить в случившееся, потому что лишь вчера виделся с Егором. "У него было все хорошо, он ждал премьеру сериала, в котором сыграл главную роль. Ничего не предвещало беды", – рассказал товарищ актера. "Он всегда был сосредоточен на себе, на своем будущем. Егор был очень трудоспособный – он начал сниматься еще в 12 лет. Мне неприятно, что сейчас появляется много слухов и непроверенной информации. Мы с ним дружили на протяжении многих лет, он был для меня по-настоящему близким", – поделился воспоминаниями о товарище парень.

A post shared by Maxim Temny (@maximtemny) on Sep 27, 2017 at 1:27am PDT

Друзья Клинаева рассказали, что Егор действительно с нетерпением ждал выхода нового сериала со своим участием. Новый сезон многосерийки "Улица" стартует на ТНТ 2 октября. Коллега артиста по съемочной площадке Владимир Хацкевич рассказал, что юноша обожал машины – 16 мая получил права. "Егор, я не верю. Ты был крутым парнем…Ты герой. Навсегда", – написал Владимир в своем микроблоге.

Официальное заявление после смерти артиста сделал и телеканал ТНТ. "В связи с трагической гибелью молодого талантливого актера Егора Клинаева, телеканал ТНТ выражает свои глубочайшие соболезнования близким, родным Егора. Это большая потеря для всех нас, и нет таких слов, которые могут выразить ее глубину", – опубликовано сообщение в Instagram.

Для певицы Теоны Дольниковой смерть Егора стала настоящим потрясением. "Ужасная трагедия… Как же так? Как больно и нелепо. Талантливый, харизматичный, обалденно пел, танцевал, снимался в кино. Приходил к нам на "Один в один", когда ему было 14 лет. Не могу поверить, что его не стало. 18 лет… Как в это поверить?", - поделилась болью артистка.

Актриса Карина Мишулина, которая сыграла одну из ключевых ролей в сериале "Физрук", несмотря на то, что не так часто пересекалась на съемочной площадке с Клинаевым, успела оценить его талант и то, насколько светлым был молодой человек. "Он был человеком с большим сердцем – его поступок это доказывает. Он остановился и хотел помочь людям, а это так закончилось. Егор был чутким, внимательным, неравнодушным. Последнее время очень много молодых уходит из жизни", – цитирует Мишулину StarHit.

Пока родственники не сообщают дату и место похорон Егора, но обещают поделиться информацией с поклонниками позже. Один из его друзей объявил сбор средств для семьи Клинаева.

"Это большое потрясение и утрата для всех нас, мы скорбим вместе со всеми, кто знал и любил его. Сейчас мы с вашей помощью хотели бы поддержать и помочь его близким в этот невероятно сложный момент", – написал парень в микроблоге погибшего актера. При этом он опубликовал реквизиты и номер карты мамы Егора Натальи Клинаевой.

A post shared by Maxim Temny (@maximtemny) on Jul 14, 2017 at 2:27pm PDT

Как писали Dni.Ru, возлюбленная погибшего молодого человека 17-летняя актриса Леля Баранова прокомментировала гибель своего избранница. Безутешная Леля призналась, что ей уже его не хватает, и попросила общественность временно не выходить с ней на связь.

Отметим, фильмография молодого артиста насчитывает около 20 работ, однако наибольшую популярность ему принес сериал "Физрук". В нем юноша сыграл Никиту Серебрянского.

Напомним, Егор Клинаев погиб в страшном ДТП на МКАД 27 сентября около трех часов ночи. Парень ехал по Москве и стал свидетелем аварии. Он остановился и вышел из машины, чтобы посмотреть, что случилось. Однако в этот момент актера насмерть сбил автомобиль. Машина также задела еще двух человек.