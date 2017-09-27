Это надо видеть! У Леонида Якубовича нашелся чернокожий двойник

В Сети появились фотографии чернокожего двойника российского телеведущего Леонила Якубовича. Оказалось, что на известного телеведущего поразительно похож вице-президент и министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж.
Фото опубликовал в Twitter пользователь Никита Прокопов. На снимке изображен вице-президент и министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж. Несмотря на черный цвет кожи, политик поразительно похож на ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича.
"Кажется, я скачал какую-то неправильную версию "Поля чудес", – шутливо прокомментировал фото автор поста. Пользователи соцсети оставили ироничные комментарии под снимком.
"Поле чудес" курильщика", "Да, эта игра называется "Чудесная Африка", "Крокодил – в студию!", "Засветили пленку", "Это что-то вроде черных бургеров", – написали они. Отметим, никто из пользователей не усомнился, что Якубович и Гринидж действительно похожи.
Кажется я скачал какую-то неправильную версию Поля чудес pic.twitter.com/qF7r1qI8s9— Nikita Prokopov (@nikitonsky) September 26, 2017