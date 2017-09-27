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Это надо видеть! У Леонида Якубовича нашелся чернокожий двойник

ФОТО

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Леонид Якубович | ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

В Сети появились фотографии чернокожего двойника российского телеведущего Леонила Якубовича. Оказалось, что на известного телеведущего поразительно похож вице-президент и министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж.

Фото опубликовал в Twitter пользователь Никита Прокопов. На снимке изображен вице-президент и министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж. Несмотря на черный цвет кожи, политик поразительно похож на ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича.

"Кажется, я скачал какую-то неправильную версию "Поля чудес", – шутливо прокомментировал фото автор поста. Пользователи соцсети оставили ироничные комментарии под снимком.

"Поле чудес" курильщика",  "Да, эта игра называется "Чудесная Африка", "Крокодил – в студию!", "Засветили пленку", "Это что-то вроде черных бургеров", – написали они. Отметим, никто из пользователей не усомнился, что Якубович и Гринидж действительно похожи.

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