Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Опубликованы страшные кадры с места ДТП, в котором погиб актер «Физрука»

ВИДЕО

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Егор Клинаев. | ФОТО: Кадр из сериала "Физрук"

Авария произошла на МКАД ночью 27 сентября.

Российский актер Егор Клинаев, который стал известен российским зрителям после роли в сериале "Физрук", скончался от полученных травм в страшном ДТП на МКАД.

Известно, что молодой человек находился в автомобиле и решил остановиться, когда увидел аварию на кольцевой автодороге. Он вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Однако в этот момент актера сбила машина, которая проезжала поблизости.

В Сети появилось видео с места аварии на МКАД, где погиб один человек, передает RenTV.

Наверх