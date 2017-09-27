Опубликованы страшные кадры с места ДТП, в котором погиб актер «Физрука»

Российский актер Егор Клинаев, который стал известен российским зрителям после роли в сериале "Физрук", скончался от полученных травм в страшном ДТП на МКАД.

Известно, что молодой человек находился в автомобиле и решил остановиться, когда увидел аварию на кольцевой автодороге. Он вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Однако в этот момент актера сбила машина, которая проезжала поблизости.

В Сети появилось видео с места аварии на МКАД, где погиб один человек, передает RenTV.