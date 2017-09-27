Пророческие тату, сестра и небо. Что постил в Instagram погибший актер «Физрука»

Laif изучил Instagram погибшей знаменитости, чтобы понять, чем он жил и чем увлекался.

У 18-летнего Егора Клинаева было все, о чем только можно мечтать: любимая девушка, младшая сестра, в которой он души не чаял, верные друзья, собственный автомобиль. А ещё — любимая творческая профессия, которая наконец принесла свои плоды. Всеобщая известность была не за горами — в начале октября должен стартовать новый сезон популярного сериала "Физрук", где Егор сыграл одну из заметных ролей. Молодой актёр погиб, не дожив до премьеры меньше недели. А все его последние посты в Instagram были посвящены анонсам появления на экранах миллионов россиян. Но почему-то в чёрно-белой гамме...

A post shared by Egor Klinaev (@klinaev_egor) on Sep 25, 2017 at 10:32pm PDT

Посты о любимой работе чередуются с фотографиями татуировок. Их у 18-летнего Егора было очень много, и некоторые из них оказались пророческими. Например, надписи "вечно молодой", "не дай погаснуть свету своему". А ещё — посвящение Москве, которую молодой актёр любовно называл "мой Вавилон".

A post shared by Egor Klinaev (@klinaev_egor) on Apr 29, 2017 at 11:29am PDT

A post shared by Egor Klinaev (@klinaev_egor) on Apr 29, 2017 at 11:24am PDT

Фотографировать Егор тоже любил и делал это почти профессионально. Один из любимых жанров — пейзажи на фоне неба.

A post shared by Egor Klinaev (@klinaev_egor) on Apr 29, 2017 at 11:24am PDT

Но, пожалуй, больше своей профессии и татуировок 18-летний Егор любил только одно — свою маленькую сестренку Верочку. Ей он посвящал множество постов с трогательными хештегами. "Ты самое важное, что есть у меня", — писал малышке её старший брат.

#моя #принцесса #повторюшка #любит #брата #а #я #рад A post shared by Egor Klinaev (@klinaev_egor) on May 13, 2017 at 1:55pm PDT

Ещё один знаковый снимок: Егор хвастается подписчикам только что полученными правами. Фактически за рулём своего автомобиля он и погиб.

A post shared by Egor Klinaev (@klinaev_egor) on May 16, 2017 at 6:15am PDT

А ещё в ленте Егора много портретов симпатичной блондинки — его любимой девушки и начинающей актрисы Ольги Барановой. На съёмочной площадке они не пересекались, зато много гуляли и путешествовали.

A post shared by Egor Klinaev (@klinaev_egor) on Jul 24, 2017 at 10:57am PDT

А вот — посвящение Егору, которое девушка опубликовала в своём Instagram. Ольга скорбит вместе с родными, близкими и поклонниками своего друга, который трагически ушёл слишком рано.