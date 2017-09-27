Взбешенная Лариса Гузеева обматерила невесту в «Давай поженимся»

За девять лет существования программы "Давай поженимся!" около трех сотен человек встретили свою судьбу. Даже сваха из популярной в народе передачи Роза Сябитова в 2008-м тоже вышла замуж за участника передачи Юрия Андреева. Брак, правда, был несчастливым и продлился всего три года, пишут Dni.

Но как снимается популярная передача? Об этом рассказала юная тамбовчанка Олеся Павлова – одна из потенциальных невест, побывавшая на съемках. "Начинается все с того, что редакторы составляют очень подробную анкету, вплоть до того, где и как живут мои бабушка и дедушка и какой цвет глаз должен быть у жениха, – сообщила девушка. – Причем женихи хотят выглядеть лучше, чем являются, и начиная с анкет до самого представления воочию – всё очень приукрашено. И это касается не только женихов".

"У ведущих на столе лежит на столе сценарий, где жирным выделено, на что обратить внимание, – продолжает Олеся. – В моем случае было написано: "Олеся ругается матом", вот они за это зацепились. Изначально нас с мамой предупреждали, что ведущие там сидят не для того, чтобы быть на чьей-то стороне, они для того, чтобы провоцировать. Никому не интересно смотреть эфир, если в нем все гладко".

Но во время съемок этого выпуска с ведущей Ларисой Гузеевой случилась настоящая истерика. "Когда мы с мамой обсуждали женихов с мамой, она мне посоветовала выбрать третьего, которому 33 года. Я говорю: "Мам, что я буду с ним делать, я в Чернобыль собралась ехать на экскурсию, он разве со мной поедет, он же старый!", – вспоминает Олеся. – И тут Гузеева начала кричать на меня: "Какой Чернобыль! Да ты обалдела, ты ***?!!! Ты же не рожала, ты понимаешь, что ты оттуда с хвостом вернешься!" Все это, конечно, с матом пополам. Мама вжалась в кресло, в зале тишина мертвая"

"Я была готова к тому, что Гузеева сейчас встанет и ударит меня лбом о стол. А я еще больше ее провоцирую тем, что отвечаю: "Лариса, вы, может быть, не совсем образованная в этом вопросе, но в Чернобыле радиации-то давно нет". И тут Гузеева начала материть меня без пробелов, к тому же и орать на всю студию, чтобы все мамы оберегали своих детей от меня. Все это, конечно, вырезали при монтаже", – цитирует Павлову портал Lifetambov.