Кошмар! Украинский певец Иван Дорн пугает фанатов женской одеждой, чулками и париками (фото)

Украинский певец Иван Дорн довольно спокойно относится к такой реакции на свой новый имидж - женскую одежду, чулки и парики. Недавно он дал интервью американскому журналу Vogue, где признался, что был готов к негативу.

Он сообщил изданию, что в России тяжелее выступать в такого рода костюмах: "Шокировать народ в женском образе может быть опасно".

Иван рассказал, что в детстве он часто выступал в платьях, потому что в то время на пике популярности был эпатажный певец Шура.

"Когда мне было 10 лет, моя мама заставляла меня выступать в женской одежде, чтобы быть похожим на Шуру", - сообщил артист.

Интересно, что Иван Дорн не так давно оскандалился своими неоднозначными заявлениями о нынешних отношениях России и Украины, после чего получил запрет на въезд в Россию. Но теперь он выложил в Facebook видео, в котором объявляется о концертном туре по России.

Очевидцы сообщают, что со сцены Дорн кричит "Love. Moscow. Kyiv. Love", однако украинские города не вошли в график его выступлений.

В "Инстаграм" Дорна подписчики критикуют его новый имидж так: "Иван,вы были моим любимым исполнителем-модно,свой необычный стиль,клипы прикольные....но куда вы скатились? Последний Ваш клип-это вообще кошмар под кайфом...зачем?зачем портить то,что было на работает годами,то что люди любили и ради чего ходили на Ваши концерты! ПОЛНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ" (Орфография сохранена-авт.).