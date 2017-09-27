Aerosmith отменяет концерты из-за срочной госпитализации Стивена Тайлера

О том, что он приехал обратно в США, музыкант рассказал в своих соцсетях во вторник, после того как вернулся с концерта группы в Сан-Пауло, Бразилия.

Тайлер успокоил своих фанатов, заявив, что его состояние не вызывает опасений, но ему нужно обратиться к доктору в настоящее время, чтобы не сорвать другие концерты в будущем, передает Life.