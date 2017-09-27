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Aerosmith отменяет концерты из-за срочной госпитализации Стивена Тайлера

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ФОТО: Lukas Barth/AP

Вокалист группы Aerosmith Стивен Тайлер заявил, что вернулся в СШA, чтобы там ему оказали медицинскую помощь. В связи с этим четыре последних концерта в рамках тура по Южной Америке отменяются.

О том, что он приехал обратно в США, музыкант рассказал в своих соцсетях во вторник, после того как вернулся с концерта группы в Сан-Пауло, Бразилия.

Тайлер успокоил своих фанатов, заявив, что его состояние не вызывает опасений, но ему нужно обратиться к доктору в настоящее время, чтобы не сорвать другие концерты в будущем, передает Life.

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