Как и с кем провел свой последний день жизни звезда «Физрука» Егор Клинаев

— За день до трагедии Егор Клинаев встречался со своей возлюбленной — актрисой Лелей Барановой. Они планировали вместе пойти по магазинам, чтобы купить подарки для младшей сестрёнки Егора. Егор старался впечатлять любимую даже в мелочах: у Лели сломались её наушники, а Егор, ничего не сказав ей, купил новые — любимой марки девушки.

Напомним, Егор на своём автомобиле остановился на МКАД, увидев крупное ДТП, чтобы помочь раненым, однако его самого сбила проезжавшая мимо машина. Водитель иномарки не заметил ДТП из нескольких машин и сбил трёх водителей, в числе которых оказался и Егор. От полученных травм актёр скончался на месте.