Смерть юной звезды «Физрука» стала для Нагиева личной трагедией

Журналисты связались с Дмитрием Нагиевым, чтобы он прокомментировал информацию о неожиданной смерти своего коллеги по многосерийному фильму "Физрук" Егора Клинаева. Обычно ироничный Дмитрий на сей раз был предельно серьезен.

"Это кошмарное сообщение, которое ввергает меня в абсолютную бездну ужасных переживаний. Я с Егором снимался много, долго. Светлый человек, с удивительным чувством юмора, с большим актерским будущим", – отметил Нагиев.

По словам популярного актера, они с Егором Клинаевым часто разговаривали на съемочной площадке. "Мы с ним много общались, во время перестановок света часто сидели вместе, я давал ему советы по актерскому мастерству. Мы с ним общались на одном языке, что происходит далеко нечасто. Эту новость я воспринимаю как личную трагедию", – цитирует Дмитрия Нагиева сайт телеканала "Звезда".

Егор Клинаев./ Кадр из сериала

Напомним, несчастный случай произошел сегодня ночью. Егор Клинаев ехал по кольцевой дороге и в районе 24-го километра увидел ДТП с участием Shkoda Octavia, ВАЗ-2110 и "Газели", которые стояли на пятой полосе. Авария была легкой, в ней никто не пострадал. Актер остановился, чтобы узнать, не нужна ли водителям помощь, передают Dni. Выйдя из своей Toyota Mark-2, которую он припарковал прямо за машинами участников ДТП, Егор подошел к остановившимся автомобилям, разговорился с их владельцами и решил подождать инспекторов ГАИ вместе с ними.

В этот момент по той же пятой полосе, на которой находились люди, ехала Honda Accord. Так как участники ДТП не выставили аварийные знаки, то водитель иномарки просто их не заметил. На большой скорости он врезался в трех человек, которые стояли около машин. Двое пострадавших госпитализированы. Егору повезло меньше, он скончался на месте.