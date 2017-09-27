Я вся горю: составлен рейтинг самых секусальных клипов всех времен (ВИДЕО)

На первой строчке рейтинга оказался клип Криса Айзека на композицию Wicked Game. Чувственный чёрно-белый ролик был снят ещё в 1990 году, а главную роль в нём, помимо самого певца, исполнила датская супермодель Хелена Кристенсен. На втором месте оказался клип на песню Kiss ныне покойного певца Принса. Этот ролик ещё старше, чем лидер рейтинга, - он был снят в 1986 году и в своё время критиковался за излишнюю откровенность. На третьей строчке списка оказалось видео на Justify My Love королевы поп-музыки Мадонны.

Издание также отметило таких исполнителей как Бритни Спирс, Джанет Джексон, Канье Уэст и Бейонсе. Ролики на их композиции вошли в десятку самых откровенных музыкальных клипов за всю историю.