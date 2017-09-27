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Розыгрыш на Limon.ee: получите волшебный подарок – живую тропическую бабочку в роскошном букете!

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ФОТО: Konstantin Sednev

Совсем недавно фирма по разведению тропических бабочек Butterfly Garden погостила в редакции портала Limon.ee, а теперь мы объявляем волшебный розыгрыш среди наших читателей!

Мы разыгрываем живую тропическую бабочку, которую вы получите в шляпной коробке вместе с шикарным букетом от флористов Art Flowers. К подарку будет прилагаться инструкция о содержании тропической бабочки в домашних условиях. Смеем вас заверить, что создать условия для проживания экзотической красавицы в квартире – совсем не сложно!

Фото / Konstantin Sednev

Репортаж о том, как тропические бабочки погостили в нашей редакции, смотрите ЗДЕСЬ! A условия розыгрыша ищите на официальной страничке Limon.ee в Facebook.

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