«Выгони этого бомжа, он опять денег просит!» Женщина долго не решалась, но потом рассказала правду о нем

У бомжа, к которому мама так ласково относилась, была кличка “Держись”. Оказывается это было его любимое слово. Выглядит он настоящим стариком, но на самом деле он не намного старше моей мамы. Для меня стало настоящим шоком, что он любил ее в молодости и любит до сих пор! Мама рассказала мне историю, от которой поменялось мое представление о мире и справедливости…

Оказывается, они очень давно знакомы. Как-то мама поссорилась со своим парнем и пошла одна, ночью, через весь город домой, да еще и без денег. Тогда не было мобильных телефонов, да и звонить было некому. Проезжие машины останавливались, но одни нагло предлагали “провести весело ночь”, а другие просили денег. Тут как раз проезжал Саша, он тогда в такси работал, остановился и спросил: “Девушка! Не подскажите, где-то здесь поблизости Пальма-де-Мальорка должна быть?”.

Мама так устала, что даже не поняла, что он шутит и пыталась ему объяснить, что таких мест не знает. Саша только посмеялся и сказал: “Садись, красивая, поехали вместе искать!”

Только потом мама узнала, что это такой курорт в Испании. Между ней и Сашей завязались теплые отношения, они вместе мечтали поехать в этот испанский рай, увидеть море. Но на свою беду он познакомил мою маму со своим другом. Она тут же влюбилась по уши! Если бы она знала, чем это все может закончиться…

Эти двое сыграли свадьбу, а Саша стал свидетелем и просто другом. Первый муж мамы оказался жутким бабником. Когда она забеременела, уговорил ее пойти на аборт, потому что, по его словам, им еще рано было заводить детей. Мама так его любила, что со всем соглашалась, даже на убийство собственного ребенка.

В те времена не было средств контрацепции, поэтому аборты поставили чуть ли не на поток. В больнице был настоящий конвейер. Да еще и операцию делали практически без наркоза, чистили на живую. Это был ад! Когда мама лежала в палате, ненавидя весь мир и себя, неожиданно в палату заходит нянечка, несет огромную охапку тюльпанов и большущий торт “Клубника со сливками”, такие делали только на заказ. На крышке было написано: “Держись, Натаха!” (так зовут мою маму). По дурости, она подумала, что это муж все-таки решил о ней позаботиться. Но это было не так.

Когда еле живая мама вернулась домой, она поняла, что подарки ей дарил вовсе не ее муж, а тот самый Саша. С первым мужем она развелась, но и с Санечкой, как ласково называла его мама, ничего не сложилось. Он очень хороший, добрый и порядочный, но мама никогда ничего к нему не испытывала, только благодарность.