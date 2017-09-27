«Выгони этого бомжа, он опять денег просит!» Женщина долго не решалась, но потом рассказала правду о нем

Мама у меня, конечно, странная… Приютила какого-то бомжа, дает ему деньги в долг, да еще и подкармливает. Я попыталась ее вразумить, сказала, что опасно так доверять чужому человеку. Но то, что я услышала от нее, полностью изменило мое мнение, пишет Makataka.ru.
У бомжа, к которому мама так ласково относилась, была кличка “Держись”. Оказывается это было его любимое слово. Выглядит он настоящим стариком, но на самом деле он не намного старше моей мамы. Для меня стало настоящим шоком, что он любил ее в молодости и любит до сих пор! Мама рассказала мне историю, от которой поменялось мое представление о мире и справедливости…
Оказывается, они очень давно знакомы. Как-то мама поссорилась со своим парнем и пошла одна, ночью, через весь город домой, да еще и без денег. Тогда не было мобильных телефонов, да и звонить было некому. Проезжие машины останавливались, но одни нагло предлагали “провести весело ночь”, а другие просили денег. Тут как раз проезжал Саша, он тогда в такси работал, остановился и спросил: “Девушка! Не подскажите, где-то здесь поблизости Пальма-де-Мальорка должна быть?”.
Мама так устала, что даже не поняла, что он шутит и пыталась ему объяснить, что таких мест не знает. Саша только посмеялся и сказал: “Садись, красивая, поехали вместе искать!”
Только потом мама узнала, что это такой курорт в Испании. Между ней и Сашей завязались теплые отношения, они вместе мечтали поехать в этот испанский рай, увидеть море. Но на свою беду он познакомил мою маму со своим другом. Она тут же влюбилась по уши! Если бы она знала, чем это все может закончиться…
Эти двое сыграли свадьбу, а Саша стал свидетелем и просто другом. Первый муж мамы оказался жутким бабником. Когда она забеременела, уговорил ее пойти на аборт, потому что, по его словам, им еще рано было заводить детей. Мама так его любила, что со всем соглашалась, даже на убийство собственного ребенка.
В те времена не было средств контрацепции, поэтому аборты поставили чуть ли не на поток. В больнице был настоящий конвейер. Да еще и операцию делали практически без наркоза, чистили на живую. Это был ад! Когда мама лежала в палате, ненавидя весь мир и себя, неожиданно в палату заходит нянечка, несет огромную охапку тюльпанов и большущий торт “Клубника со сливками”, такие делали только на заказ. На крышке было написано: “Держись, Натаха!” (так зовут мою маму). По дурости, она подумала, что это муж все-таки решил о ней позаботиться. Но это было не так.
Когда еле живая мама вернулась домой, она поняла, что подарки ей дарил вовсе не ее муж, а тот самый Саша. С первым мужем она развелась, но и с Санечкой, как ласково называла его мама, ничего не сложилось. Он очень хороший, добрый и порядочный, но мама никогда ничего к нему не испытывала, только благодарность.
Когда Саша понял, что мама не сможет его полюбить никогда, уехал на заработки на Север. А мама в это время встретила моего отца, они полюбили друга и вскоре родилась я.
В начале 90-х вернулся Саша. Это было очень тяжелое время, полный беспредел улицах. Как-то раз приехала к маме сестра из Тамбова, красивая, молодая девушка. Ее тут же приметили бандиты в нашем дворе, стали тащить в машину. Все боялись, никто не заступился. В тот день Саша сидел в том дворе, выпивал вместе с мужиками. Он не мог просто так смотреть на это.
Один из бандитов ударил Сашу, тот упал, но когда поднялся, взял камень и разбил стекло в бандитской машине. Конечно, несчастную девушку они отпустили и тут же переключились на ее защитника. Они его избили так, что он четыре дня пролежал в больнице без сознания. Мама не раз навещала его в больнице. Как-то раз услышала, как Санечка напевает песню Высоцкого:
Врач резал вдоль и поперек!
Он мне сказал: «Держись, браток!»
И я держался!
На этом история не закончилась, бандиты не отстали от Саши, требовали денег. Ему пришлось продать свою трехкомнатную квартиру в центре, отдать им деньги, а себе на остатки купил комнатку. Но бандиты и это хотели отнять, но их вскоре посадили, власть в стране начала меняться. А Саша после этого пошел вниз по наклонной. А когда врачи сказали, что после побоев у него отказала мужская функция, у него окончательно опустились руки.
На этом история мамы закончилась, но как оказалось ненадолго…
Через год в нашу дверь раздался звонок. Это был представитель нотариальной конторы, который ведет дела по наследствам. Он принес авиабилеты с открытой датой, оплаченную путевку на курорт Пальма-де-Мальорка, да еще и оставшиеся деньги от продажи Санечкиной комнаты. Была еще записочка, в которой было всего два слова: “Держись, Натаха!”.
А вы смогли бы жить с любящим вас человеком, не отвечая ему взаимностью?