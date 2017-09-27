Эстония вошла в этот ужасный рейтинг… Даже не верится и очень обидно

Используя данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было проанализировано 179 стран мира на факт потребление алкоголя и табака на человека в год, а также распространенность ожирения, сообщает Business Insider UK.

Восточная Европа доминировала в десятке самых нездоровых стран. Океания стала «самым толстым регионом в мире», пишет Lifter.com.ua.

Посмотрите, какие 20 стран вошли в список самых нездоровых в мире.

20. Украина. Страна заняла восьмое место по потреблению алкоголя - каждый житель потребляет 12,8 литров чистого алкоголя каждый год.

19. Соединенное Королевство Великобритания занимает 19-е место за нездоровый образ жизни. Великобритания также находится на 9 месте среди самых пьющих стран мира.

18. Румыния. В среднем каждый житель курит 1,619 сигарет в год.

17. Греция. Более 25% населения Греции страдает ожирением.

16. Австралия. В среднем каждый житель потребляет 11,2 литра алкоголя в год, в результате чего страна занимает 17-е место по потреблению алкоголя.

15. Ливан. Ливан занимает третье место по потреблению табака - каждый житель курит в среднем 3 023 сигареты в год.

14. Канада. Около 30,1% населения Канады страдают ожирением.

13. Бельгия. Страна занимает седьмое место как по потреблению алкоголя, так и по потреблению табака.

12. Эстония. Около 24,5% населения страдают ожирением, а среднее потребление алкоголя на одного жителя ежегодно составляет 12,8 литра.

11. Болгария. Страна заняла шестое место по потреблению алкоголя, а 25,6% населения страдают ожирением.

10. Литва. Литовцы пьют больше, чем любое другое население в списке - 18,2 литра алкоголя каждый год, на человека.

10. США. Америка является единственной не европейской страной, которая входит в первую десятку в списке, имея девятый по величине уровень ожирения в мире - 35% взрослого населения имеет опасный избыточный вес.

9. Люксембург. Почти 25% населения страдают ожирением.

8. Польша. В среднем каждый житель курит 1 369 сигарет в год и выпивает 12,3 литра чистого алкоголя.

7. Хорватия. Страна заняла шестое место по потреблению алкоголя - 13,6 литра на человека в год.

6. Венгрия. В среднем каждый житель Венгрии курит 1,774 сигареты в год.

5. Словакия. Около 27,4% населения страдают ожирением. Также Словакия на 9 месте по употреблению алкоголя.

4. Беларусь. Страна заняла второе место как по потреблению алкоголя, так и по потреблению табака.

3. Словения. Жители страны занимает шестое место по употреблению табачных изделий, выкуривая 2637 сигарет каждый год.

2. Россия. В среднем каждый житель употребляет 13,7 литра алкоголя и курит 2690 сигарет в год.

1. Чешская Республика. Чешская Республика - самая нездоровая страна в мире, занимающая пятое место по потреблению алкоголя и 11-е место по употреблению табака. Около 29,1% населения также страдают ожирением.