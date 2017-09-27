Новые сексуальные подробности каждого знака Зодиака: кто как ведет себя в постели

Секс — это вкусный и красивый коктейль со всеми причудливыми зонтиками и фруктами, которые вы получаете только в особых случаях. Каждый знак Зодиака выделяет особая вещь, которая делает его УДИВИТЕЛЬНЫМ в спальне. Чтобы узнать, что это, читайте ниже:
Овен (21 марта — 19 апреля)
Овен старается сделать секс веселым времяпрепровождением для всех участников. Он всегда стремиться к тому, чтобы вы чувствовали себя хорошо в постели, пишет Soulpost.ru.
Не имеет значения, чувствуете ли вы себя неловко относительно растяжек на бедрах или не любите заниматься сексом при свете, Овен всегда будет следить за тем, чтобы вы от души повеселились.
Поскольку он – уверенная в себе личность, он точно знает, что нужно, чтобы заставить других чувствовать себя хорошо.
Он никогда не позволит вам почувствовать себя странно или неуверенно по поводу ваших секс-предпочтений.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Люди часто недооценивают прикосновение во время секса. Телец обязательно подключит прикосновение к интимному опыту. Это может означать долгую прелюдию, расслабляющий массаж или совместный душ, но, тем не менее, с Тельцом половой акт более интимный, чем с кем-либо еще.
Телец понимает ценность прикосновения, и знает, что оно может быть романтичным или грубым. Но в любом случае вы всегда будете помнить, как он потряс ваш мир.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецы невероятно отзывчивы на ласки. Они дадут знать, что им что-либо нравится стоном, телодвижением или жестом.
Еще одна причина, по которой они изумительны в постели – «грязные» разговоры. Все, что они говорят – невероятно эротично. И чем комфортнее им с вами, тем откровеннее их разговор.
Рак (21 июня — 22 июля)
Рак — романтик, и, когда дело доходит до секса, он может кого угодно заставить влюбиться в любовь. Секс может быть более романтичным и чувственным, чем вы привыкли, и очень жарким.
Возможно, вы любите грубый секс, но после ночи с ним вам понравится «ваниль» — свечи, шампанское, конфеты, шелковые простыни и эти глаза напротив.
Лев (23 июля — 22 августа)
Лев выразителен в спальне и всегда стремится попробовать что-то новое.
С ним вы можете, наконец, выяснить, как это — заниматься сексом в непривычном месте или попробовать ролевые игры. Со Львом ждите неожиданностей.
Он будет рад продемонстрировать, что нашел в своем любимом блоге или на специализированном сайте, однако ничего не сделает, пока вы не дадите на это согласие. Он может быть странным, но никогда не заставит вас делать то, чего вы не хотите.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Дева любит заботиться обо всех. Она всегда будет помнить, что вам больше всего нравится в сексе.
Дева больше дарит, чем принимает. Она хочет, чтобы вы запомнили вашу удивительную ночь с ней. И инстинктивно знает, что вам нужно.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы — не самые романтичные натуры, но они будут изо всех сил стараться сделать для вас нечто особенное.
Весы всегда думают обо всем, поэтому, даже если им с вами не светит секс, они могут помочь вам в организации свидания для вашего партнера: найдут подходящее помещение или ресторан, подготовят свечи и т.д.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Обращайтесь к Скорпиону, если вам нужна незабываемая ночь горячей, страстной любви. Даже простая миссионерская поза с ним – нечто завораживающее. Он возбуждает своей странностью и непредсказуемостью.
Секс со Скорпионом позволит вам осуществить свои самые сокровенные фантазии. Он никогда не будет принуждать вас делать то, что не нравится, но он вынудит вас рассказать о ваших тайных желаниях.
Скорпион знает, что, чем больше он вытаскивает партнера из его зоны комфорта, тем чаще он возвращается с просьбами о большем.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрелец становится диким в постели. Он может попробовать что-то, что вы видели в порно или захочет испытать острые ощущения во время секса в публичном месте, но, что бы он ни делал, это всегда незабываемо.
Он любит веселиться, и хочет, чтобы секс был легким и захватывающим. Стрелец всегда будет прилагать усилия, чтобы убедиться, что вы наслаждаетесь процессом.
Даже если у вас будет с ним секс на одну ночь, вы будете вспоминать об этом еще долгое время.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерог – великолепным секс-учитель, он научит вас заниматься сексом на балконе или как продемонстрирует владение искусством «грязных» разговоров или еще что-нибудь новое.
Козерог умен и сексуален, и проделает с вами сумасшедшие вещи в спальне, даже если пробует их впервые. И, даже если все пойдет не так, он не боится смеяться над самим собой, в конце концов, секс должен быть забавным!
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолей — один из самых прогрессивных знаков в сексе, он любит привносить новизну в спальню.
Когда вы занимаетесь сексом с Водолеем, будьте готовы выйти из своей комфортной зоны.
Вы можете попробовать что-то и решить, что вам это не подходит, но, главное, что вы это попробовали. Водолей знает, что вы никогда не поймете нравится ли вам что-то или нет, пока не начнете практиковать это.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
У Рыб множество обличий, и вы не узнаете, какое из них проявится, пока не увидите их в действии.
Сегодня ночью они, вероятно, захотят включить расслабляющую музыку и сделать это медленно, но завтра могут поджидать вас с веревкой и свечой.
Секс с Рыбами означает, что вам никогда не будет скучно, потому что они всегда придумывают что-то новое.
Они также приветствуют идеи своего любовника, поэтому не бойтесь позволить своему воображению разыграться.