Новые сексуальные подробности каждого знака Зодиака: кто как ведет себя в постели

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен старается сделать секс веселым времяпрепровождением для всех участников. Он всегда стремиться к тому, чтобы вы чувствовали себя хорошо в постели, пишет Soulpost.ru.

Не имеет значения, чувствуете ли вы себя неловко относительно растяжек на бедрах или не любите заниматься сексом при свете, Овен всегда будет следить за тем, чтобы вы от души повеселились.

Поскольку он – уверенная в себе личность, он точно знает, что нужно, чтобы заставить других чувствовать себя хорошо.

Он никогда не позволит вам почувствовать себя странно или неуверенно по поводу ваших секс-предпочтений.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди часто недооценивают прикосновение во время секса. Телец обязательно подключит прикосновение к интимному опыту. Это может означать долгую прелюдию, расслабляющий массаж или совместный душ, но, тем не менее, с Тельцом половой акт более интимный, чем с кем-либо еще.

Телец понимает ценность прикосновения, и знает, что оно может быть романтичным или грубым. Но в любом случае вы всегда будете помнить, как он потряс ваш мир.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы невероятно отзывчивы на ласки. Они дадут знать, что им что-либо нравится стоном, телодвижением или жестом.

Еще одна причина, по которой они изумительны в постели – «грязные» разговоры. Все, что они говорят – невероятно эротично. И чем комфортнее им с вами, тем откровеннее их разговор.

Рак (21 июня — 22 июля)

Рак — романтик, и, когда дело доходит до секса, он может кого угодно заставить влюбиться в любовь. Секс может быть более романтичным и чувственным, чем вы привыкли, и очень жарким.

Возможно, вы любите грубый секс, но после ночи с ним вам понравится «ваниль» — свечи, шампанское, конфеты, шелковые простыни и эти глаза напротив.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев выразителен в спальне и всегда стремится попробовать что-то новое.

С ним вы можете, наконец, выяснить, как это — заниматься сексом в непривычном месте или попробовать ролевые игры. Со Львом ждите неожиданностей.

Он будет рад продемонстрировать, что нашел в своем любимом блоге или на специализированном сайте, однако ничего не сделает, пока вы не дадите на это согласие. Он может быть странным, но никогда не заставит вас делать то, чего вы не хотите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева любит заботиться обо всех. Она всегда будет помнить, что вам больше всего нравится в сексе.

Дева больше дарит, чем принимает. Она хочет, чтобы вы запомнили вашу удивительную ночь с ней. И инстинктивно знает, что вам нужно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — не самые романтичные натуры, но они будут изо всех сил стараться сделать для вас нечто особенное.

Весы всегда думают обо всем, поэтому, даже если им с вами не светит секс, они могут помочь вам в организации свидания для вашего партнера: найдут подходящее помещение или ресторан, подготовят свечи и т.д.