Парень бросил девушку после трех лет отношений, а потом она стала его начальницей

Самое интересное, что эту историю рассказал сам парень, который решил попросить в сети совета о том, как ему теперь быть. Он объяснил, что встречался со своей девушкой Сильвией три года, два из которых они даже жили вместе. А потом, однажды, он вдруг решил уйти по-английски, пишет Soulpost.ru.

Видите ли, Сильвия уже хотела свадьбу и семью, а он не был готов к этому. По его словам, «он не знал, что делать, и просто исчез». Как вообще можно было так поступить с тем, с кем ты жил вместе два года?! Но судьба расквиталась с ним за всех обиженных женщин.

Этот парень нашел себе работу за границей, и, не сказав своей девушке, пока она гостила у своих родителей, собрал все вещи и улетел.

«Сильвия восприняла это очень эмоционально, она начала искать меня, устраивать сцены с моими родителями и друзьями»…

В большинстве подобных историй все на этом и заканчивается. Но на этот раз был хэппи-энд. Справедливость восторжествовала.

Спустя лет 10 этот парень работал преподавателем математики в международной школе, куда новым директором была назначена…Сильвия!

«Я не представляю, что делать со всем этим. Это не только неловко, но мне буквально придется отчитываться своей бывшей».

Если это не карма, то не знаю, что. Он бросил ее, не объяснившись. И теперь она его начальница. Так что парни: не уходите по-английски. А девушки: не сильно отчаивайтесь, когда он пропадает без вести. Расплата его настигнет — с вашим участием или без.