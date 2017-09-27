18-летний актер сериала «Физрук» погиб в массовом ДТП в Москве
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27 сентября 2017 г., 13:03
Страшная новость пришла сегодня из российской столицы.
Актер сериала "Физрук" Егор Клинаев погиб в массовом ДТП на МКАД. 18-летний начинающий артист увидел аварию и остановился, чтобы помочь водителям, однако сам стал жертвой наезда, передает Life.
Другой водитель, не заметив ДТП, сбил на дороге трёх человек, в числе которых был и юноша. Егор скончался на месте аварии. Молодой человек получил права в мае этого года.
Егор Клинаев известен по роли школьника Никиты в сериале "Физрук". Также 2 октября должна состояться премьера нового проекта "Улица" на ТНТ, в котором участвует молодой человек.