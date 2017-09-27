Не узнать! Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает недоумение

Мы привыкли видеть Аллу Пугачеву при полном параде. Густой слой тонального крема, парик под настроение, нарисованный брови. А как выглядит любимая певица утром, без макияжа и прически? Примадонна дала поклонникам возможность увидеть себя, что называется, без глянца. И на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фотоа-ля натюрель.

Судя по снимку, кадр был сделан, едва артистка вышла из спальни. На ней розовый шелковый пеньюар, жидкие растрепанные волосы. Правда, не всем поклонникам такой негламурный вид Примадонны пришелся по душе. "Тихий ужас! Прям старуха процентщица! Не дай бог, ночью такая страсть приснится", "В таком возрасте без макияжа может не стоит выкладывать такие фото?", – возмущаются шокированные фанаты.