Вот это да! Надежда Дорофеева предстала в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» (ФОТО)

В минувшее воскресенье почитателей украинской версии шоу «Танцы со звездами» ждал киносюрприз: звезды проекта танцевали в образах героев «Титаника», «В джазе только девушки» и других культовых фильмов.

Особенно понравилась зрителям постановка Нади Дорофеевой, ведь она и ее партнер Евгений Кот перевоплотились в персонажей «Игры престолов» – Дейнерис Таргариен и Джона Сноу.

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