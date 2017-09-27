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Вот это да! Надежда Дорофеева предстала в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» (ФОТО)

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ФОТО: Sacnpix/Instagram, Limon.ee

Солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева примерила образ героини сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен.

В минувшее воскресенье почитателей украинской версии шоу «Танцы со звездами» ждал киносюрприз: звезды проекта танцевали в образах героев «Титаника», «В джазе только девушки» и других культовых фильмов.

Особенно понравилась зрителям постановка Нади Дорофеевой, ведь она и ее партнер Евгений Кот перевоплотились в персонажей «Игры престолов» – Дейнерис Таргариен и Джона Сноу.

Смотрите видео!

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