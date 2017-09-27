Вот это да! Надежда Дорофеева предстала в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» (ФОТО)
27 сентября 2017 г., 12:17
Солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева примерила образ героини сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен.
В минувшее воскресенье почитателей украинской версии шоу «Танцы со звездами» ждал киносюрприз: звезды проекта танцевали в образах героев «Титаника», «В джазе только девушки» и других культовых фильмов.
Особенно понравилась зрителям постановка Нади Дорофеевой, ведь она и ее партнер Евгений Кот перевоплотились в персонажей «Игры престолов» – Дейнерис Таргариен и Джона Сноу.
Смотрите видео!